Lanchonete registra caso de racismo no Rio Grande do Sul: “Veio um motoboy negro, não gosto de pessoas assim”

A pessoa fez o pedido na lanchonete e pediu que seu pedido fosse entregue em casa, adicionando a observação sobre o motoboy que fosse fazer a entrega

Racistas não passarão e eu já disse isso aqui para vocês, sempre vou expor os casos horríveis que discriminam as pessoas pela sua cor de pele. Esse caso aconteceu no Rio Grande do Sul quando uma pessoa fez o pedido em uma lanchonete e acabou adicionando a observação que não queria que seu pedido fosse entregue por um motoboy negro.

“Última vez veio um motoboy negro, peço gentilmente que mande um branco, não gosto de pessoas assim encostando na minha comida”, escreveu a cliente.

A lanchonete se pronunciou por meio do chat do aplicativo dizendo que denunciaria o perfil: “O seu pedido será cancelado imediatamente e irei fazer uma denuncia contra seu perfil! Faça o favor de não comprar mais na minha loja, pois não quero pessoas assim comprando aqui. Esse motoboy negro é dono da empresa!”, escreveram no chat.