”Que ameaça? O que eu vou fazer com você aqui dentro? Vou te bater?”, dispara Natália para Laís

As Sisters tiveram uma franca e direta após o ‘Jogo da Discórdia’

BA-BA-DO! Após o ‘Jogo da Discórdia’, as sisters Laís e Natália resolveram resolver as diferenças e sentaram para conversar. Afinal de contas, a médica apontou que Natália a decepcionou, durante a atividade, e citou que no domingo, (30), a mineira lhe disse “você não vai votar em mim não né? Senão vai se ver comigo” e sentiu como ameaça.

Natália abriu seu coração e disse que confiava plenamente em Laís e que ela por diversas vezes disse que ela poderia contar com ela, mas sente o afastamento da médica. E mais uma vez, Laís citou sobre a “ameaça” da mineira e foi rebatida: “Que ameaça? O que eu vou fazer com você aqui dentro? Vou te bater?”. Laís negou que fosse isso, apenas por questão de voto, mas Nat não engoliu. Tanto que mais tarde, chamou a médica de ‘retardada’ para Jessilane.

lais peidando pra grandiosa natalia pic.twitter.com/G1nTqVHeqP — comadre clara (@claratuitando) February 1, 2022

Que babaquice a Natalia chamar a Lais de RETARDADA.

Ela tbm fala umas coisas bem pesadas.

Dessas meninas nenhuma tem razão! Péssimo! #BBB22 pic.twitter.com/gSMcJNDOza — Fazendola (@voleimomento) February 1, 2022

Lembrando que Lais imitou macaco junto com Barbara e Eslovênia ao falar sobre a participante no domingo e, ontem, (31), disse a Jade que Natalia está a olhando com olhar maquiavélico… Moça, que isso?

Lais: “eu tenho medo dela, o jeito que eu vi ela olhando pra Jade hoje, meio com inveja”. #TeamNaty #BBB22



pic.twitter.com/WU6XTevR5g
January 31, 2022