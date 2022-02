Power Couple? Lais e Gustavo também se beijam!

Os câmeras tiveram trabalho no pós festa, afinal de contas, foi uma pegação…

O Gustavo, da ‘Casa de Vidro’, está fazendo em menos de uma semana o que muito participante não fez em trinta dias: já tretou, já jogou, já se posicionou e já… beijou! Isso mesmo! Rolou Gustavo e Lais Caldas na festa desta quarta-feira, (16).

Durante a festa, o bacharel em Direito disse a moça que não iria beija-la por agora, porque isso poderia lhe causar problemas no jogo — uma vez que os amigos dele são do quarto Grunge e dela, do Lollipop. Mais um toco para a médica, porque a coitada só ouvia isso de Rodrigo (lembra dele?). E Gu disse a Douglas que gostaria de beija-la por acha-la gata, mas que poderia votar nela. Assim ouviu um meigo conselho de DG: “Beija e depois bota no paredão…Uma hora tu vai ter que votar na mina que vai beijar”. Prático o Acerola…



Laís e Gustavo trocam flertes em festa

Mas pelo jeito, o vidraceiro mudou de ideia, porque após a festa, ele chamou a moça para o quarto Grunge e deitaram juntinhos. Aí sim o beijo rolou! Foi um beijão de tirar o ar, enquanto Nat e Eli faziam outras coisas ali ao lado.

Será que agora o posicionamento de ambos, no jogo, irá mudar? Ou será que Gustavo separará relacionamento de jogo? Lembrando que Lais disse para Jade que o beijaria por estratégia hein? Veremos…