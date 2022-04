BOMBA! Laís revela quem foi o primeiro participante que saiu do grupo do ‘BBB22’ e que não torce para Eliezer!

A médica mostrou que sua boca não é baú e revelou a informação

Antes do eliminado da semana chegar para conversar com Rafa Kallimann — ô dó — no ‘Bate Papop BBB’, a apresentadora junto com Rhudson, bate um papo com algum convidado via chamada de vídeo. E nesta terça-feira, (12), antes de Natália chegar, eles bateram um papo com Laís que revelou quem foi o primeiro a sair do grupo da discórdia do ‘BBB22’ e Eliezer não é mais seu amigo…

Rafa plantou a fofoca e contou que Maria tinha dito que não foi a primeira a deixar o grupo dos eliminados, então a Doutora soltou o verbo. “O Vyni falou que ia sair do grupo e eu ia ver o que rolava, qual seria a relação das outras pessoas. Ele já queria criar uma discórdia ali no grupo. Daí depois que ele saiu, a Maria já saiu”, revelou a moça que contou que ele ainda não voltou. Hm foi só desculpinha fingindo que ia causar. E ainda contou sua reação quando Maria saiu: “Eu falei ‘eita’, porque a Maria eu não esperava, né? Mas ela falou que não gosta de grupo, né? E está tudo certo”.

Vyni foi o primeiro a sair do grupo do BBB22 (Foto: Reprodução)

A médica também deixou uma explicação sobre Naiara de Fátima Azevedo não ter sido colocada no grupo. “Eu criei o grupo. Só que tem pessoas que eu não tenho o número. Inclusive, quem quiser falar comigo, tem pessoas que tem meu número, é só pedir que eu adiciono no grupo. Quem não está é porque eu não tinha o número, gente”, explicou. Porque Maria também fofocou que a cantora não está lá.

Naiara Azevedo não está no grupo dos BBB´s (Foto: Reprodução)

E para finalizar o papo, revelou que quer uma final entre Gustavo, Paulo André e Jessilane. Mas e o Eli hein? Esquecido no churrasco… Ah e a gata quer continuar o relacionamento com o bacharel em Direito, contrário de Jade Picon né?!