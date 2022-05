Laís Caldas faz sorteio com rede de açougues e web comenta: “Deve ter 1 milhão de reais em carne ali”

Leitor(a), você já viu o preço da carne hoje?

E a onda de sorteios começou entre os ex-BBB’s! Depois de Arthur Aguiar, foi a vez de sua inimiga no game, Laís Caldas. A doutora divulgou em seu Instagram, um sorteio de um kit de Dia das Mães com a Swift, rede de açougues. A quantidade de carne sorteada é ABSURDA!

Se Maira Cardi disse que o valor do sorteio do marido é um bom apartamento, o da Laís é o condomínio do apartamento. Porque o preço da carne está chocante!

Na publicação, a médica aparece cercada por carnes da rede Swift e é claro, que a web NÃO perdoou, pois quem perdoa é Deus né? E aí os memes pipocaram na internet para divertimento de Laís que está achando o máximo!

No Twitter, a usuária Babi, que é mega conhecida na rede social, comentou: “Esse deve ter sido o publi mais caro de todos os ex BBBs. Deve ter 1 milhão de reais em carne ali”. E Babi eu concordo! Laís a respondeu falando sobre o amado, Gustavo Marsengo: “Esperando @gustavo_beats para gente fazer um churras com essa carne de qualidade topissima da @lojaswift”, e claro que uniu a publi né?

Esse deve ter sido o publi mais caro de todos os ex BBBs.

Deve ter 1 milhão de reais em carne ali pic.twitter.com/FwT9hocp5H — Babi (@babi) May 3, 2022

Esperando @gustavo_beats para gente fazer um churras com essa carne de qualidade topissima da @lojaswift 🤤😋 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 3, 2022

sorteio de carnes diversas maior e melhor que sorteio de iphone no brasil 2022 pic.twitter.com/pdTrTGS0Vh — matheus (@whomath) May 3, 2022

Que publi luxuosa viu? Laís arrasou!