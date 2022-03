Em Raio-X, Laís pede a permanência de Jade Picon, porque amanhã é dia da mulher! Oi?

A médica usou desse artificio para defender a permanência da “amiga”

Olha, eu já vi de tudo nessa vida, mas uma amiga defender a permanência da outra por causa de uma data comemorativa foi a primeira vez. A percursora foi Laís Caldas no ‘Raio X’ desta segunda-feira, (7), no ‘BBB22’.

A moça começou pedindo que o público deixasse Jade Picon permanecer no reality show e que tirassem Arthur Aguiar, pois amanhã é dia das mulheres. O mico, meu Pai! Em seguida, disse que estava na hora de mudar o jogo, então era para todo mundo votar muito em “Fora Arthur”.

Depois agradeceu a Deus por ter escapado do paredão graças ao Big Fone, porque se Arthur tivesse atendido, ela quem estaria no paredão — uma pena né? Aí avisou que conversará com Gustavo por não ter gostado de algumas atitudes do rapaz. Ai ai…

📺 Raio-x (07/03)

Laís contou que está muito feliz por não ter ido ao paredão essa semana, e um dos motivos dela não ter ido, foi pela Jade ter atendido o Big Fone e ter indicado o Arthur.

E mais uma vez, a Laís declarou a sua torcida para a Jade, portanto, ela é #FicaJade pic.twitter.com/zVeplr3Y4c — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) March 7, 2022

Com esse pedido de Laís, só me lembro da icônica Boca Rosa contando a Guilherme no ‘BBB20’ sobre a ação das mulheres da casa contra os homens: “Você tinha que ver a algazarra, Gui, que fizeram! Ai “girl power, vamos meninas”, falei: ‘gente que isso? Um filme?’.

Você tinha que ver a algazarra Gui que fizeram ai “girl power” vamos meninas gente que isso? Um filme? – Boca Rosa pic.twitter.com/BUmw8L9O5g — Acervo Memes (@acervommes) January 29, 2021