Laís Caldas é acusada de gordofobia nas redes sociais

Ex-BBB se referiu às pessoas gordas usando um emoji de baleia

Eita, a internet foi à loucura com um tweet de Laís Caldas sobre sua aparência física. Nele, a doutora se referiu às pessoas gordas com emoji de baleia, o que fez a internet acreditar que ela tenha sido gordofóbica. Na ocasião, a morena disse que não errou e que pode chamar do jeito que quiser.

“Minha gente, minha mãe todos os dias me mandando mensagem perguntando se eu estou [emoji de baleia], porque só estou usando roupa preta, aí tive que colocar uma lilás hoje e marcar para ela fazer avaliação dela!”, escreveu Laís.

A notícia repercutiu em diversos portais de fofoca e a doutora não deixou de rebater. “Não me referi a outras pessoas, referia a mim! É só ler direito”, disse.

“Tem gente aqui que tá cheio de mimimi em?! Queria dizer que não ofendi ninguém, falei algo de mim e uma brincadeira entre eu e minha mãe… Me poupe! Agora eu não posso me chamar do jeito que quero?!”, finalizou.