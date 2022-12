Laís Caldas deixa bumbum no ponto para o verão: “Ácido hialurônico para volume e contorno”

Ex-BBB não escondeu os detalhes procedimento estético no bumbum e ainda disse que o procedimento dura até 2 anos

Laís Caldas saiu do BBB direto para uma vida ao lado do participante do reality, Gustavo Marsengo, mas se engana quem acredita que ela abandonou os procedimentos estéticos. A musa mostrou para todos os seus fãs que ainda aplica ácido hialurônico no bumbum. Laís ainda frisa que agora seu bumbum está preparado para o verão, com ele bem redondinho e definido.

“Bumbum de milhões! Hoje foi o meu dia de preencher o bumbum com ácido hialurônico. É um procedimento super tranquilo, para dar volume e contorno do bumbum. Utilizamos 60ml, obtendo resultado imediato, com duração de até 2 anos. Deixando o meu bumbum redondinho e pronto para o verão”, detalhou na legenda da postagem.

Já vou correr para minha clínica e repetir o procedimento, quero tudo em cima para um verão pra lá de quente. Aloca!