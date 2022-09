Lais Bianchessi desmente boato de affair com Paulo André: “Passada”

Influenciadora confirmou que não ficou com o atleta e ainda disse que nem o conhece

Minhas fanficqueiras precisam acalmar o coração, porque se continuarem nesse ritmo vão ganhar um processo. Aloca. Lais Bianchessi desmentiu o boato de que teria ficado com Paulo André. A musa usou o Twitter e ainda disse que nem conhece o atleta.

“Passada com a fic de hoje… Só que foram meio longe, porque no caso eu e a pessoa em questão nem nos conhecemos… Aí não dá né gente”, escreveu ela.

A musa ainda disse que não vamos ter a alegria de ver ela ficando com alguém por um bom tempo. Afe! “Eu não tô a fim de me envolver com ninguém por enquanto. Focada no meu trabalho”, declarou.