Lady Nada queima largada e beija Bifão no primeiro episódio de DFCE

Gabriel disse que beija mulher, mas que prefere ter relações sexuais com homens

Lady Nada queimou a largada no ‘De Férias com Ex’ e já promete ser a grande aposta do público transformando o reality em pegação pura. O influenciador conversava com Bifão quando não resistiu aos lábios da loira e caiu no beijo. O “casal” foi o primeiro a trocar uns beijinhos na casa e depois muitos outros partiram para cima.

Gabriel estava dizendo que beijava mulher e não resistiu aos encantos de Bifão no reality da MTV. Os dois queimaram a largada e experimentaram o beijo um do outro.

Mais tarde, os dois já estavam no meio da folia e todo mundo beijou todo mundo, daquele jeito que a gente ama, para alimentar as fofocas.