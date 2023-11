Lado argentino das Cataratas tem passarela destruída devido a cheia do rio Iguaçu

A passarela do Circuito Garganta do Diabo, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu, só será reaberta ao público em 2024.

Socorrro Deuuuus! Gente, vocês lembram que no início do ano, a passarela do lado argentino das Cataratas do Iguaçu havia sido recém reinaugurado, depois de ter sido praticamente destruída durante a cheia histórica do rio Iguaçu, ultrapassando os 24 milhões de litros de água por segundo no atrativo, que tem vazão média normal de 1,5 milhão de litros por segundo. No lado brasileiro, cuja visitação foi ampliada durante os dias do feriado de Proclamação da República, todas as trilhas e passarelas seguem abertas normalmente. Pois bem, acontece que essa mesma passarela foi destruída de novo nesta quinta-feira (16).

Tudo começou no início da tarde desta quarta-feira (15), a vazão nas Cataratas do Iguaçu estava em mais de 7,8 milhões de litros de água por segundo, conforme a estação de monitoramento da Copel (Companhia Paranaense de Energia Elétrica). Segundo informação da assessoria de imprensa do parque é de que a passarela da Garganta do Diabo do lado argentino só será reaberta no ano que vem, foi divulgada no início da semana pela direção do Parque Nacional Iguazú. A estrutura, de 1,1 mil metros de extensão, havia sido reinaugurada em fevereiro, após parte dela ser levada pelas águas em outubro do ano passado.

O passeio foi praticamente destruído de novo nesta quinta-feira (16) devido à cheia do rio Iguaçu, que chegou à vazão de 24 milhões de litros de água por segundo no dia 30 de outubro. A gerente-geral da concessionária Iguazú Argentina responsável pela gestão da área, Carol Da Rosa, disse que as obras levarão vários meses, mas pediu aos turistas que visitem o parque.

Apesar do atraso na reabilitação do passeio na Garganta do Diabo devido à enchente, ela incentivou os visitantes a aproveitarem as demais opções oferecidas pelo Parque Nacional Iguazú. “Temos muito o que oferecer, não é só a Garganta do Diabo”, disse. Da Rosa enfatizou a diversidade de atividades à disposição dos turistas, desde percorrer os circuitos até participar de atividades náuticas.