“Lá tenho liberdade e me pagam direitinho”, dispara Faustão sobre a Band

Apresentador falou sobre a sondagem da Record e se mostrou satisfeito na Band

Olha só, hein? De acordo com o site Notícias da TV, do meu amigo jornalista Daniel Castro, Faustão e vai continuar na Band o ano que vem, pois mesmo que a Record tente roubar para si o apresentador, ele segue com o seu programa e ainda apontou que dentro da emissora tem liberdade e que o pagam no dia certo.

Vale lembrar que o programa do Faustão acontece todos os dias, de segunda a sexta e a dúvida está no funcionamento da dinâmica da grade para o ano de 2023.

A Record estava de olho no apresentador para o ano que vem em um possível programa dominical, afinal eles andam meio cabisbaixos com os números do ‘Hora do Faro’. O que será que vem por aí?