Kylie Jenner nega uso de Photoshop em suas fotos: “Eu passei dessa fase”

Em um novo episódio de ‘The Kardashians’, a empresária fala sobre o seu poder de influência e nega cirurgias plásticas no seu corpo

Oi? Para tudo, como pode uma Santa Ignorância desse tamanho? Kylie Jenner contou em novo episódio do ‘The Kardashians’ que parou de usar Photoshop em suas fotos e que não fez nenhum procedimento cirúrgico. A empresária revelou detalhes sobre o seu poder de influência no mundo e ainda diz que é mais responsável quanto aos padrões de beleza.

“Sinto que temos uma influência imensa e me pergunto: o que estamos fazendo com esse poder? Vejo muitas jovens na internet editando integralmente. Editando para valer. Eu passei dessa fase. Hoje me sinto em um momento melhor. Mas outras pessoas podem impor essas inseguranças em você. É normal se sentir insegura em alguns momentos”, iniciou.

Ela ainda completou: “Uma das maiores mentiras em relação a mim é que eu era uma criança insegura e por isso fiz várias cirurgias para mudar o rosto, o que é uma mentira”, concluiu.