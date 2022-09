Kris Jenner manda recado para Kanye: “Peça para ele parar de mencionar meu nome”

Matriarca do clã Kardashian não gostou nada dos comentários do rapper

Gostou? Pois então vá recebendo, Kanye West, pois de onde veio o lacre de Kris Jenner tem muito mais. Deposi do rapper ter mandado um recado direto para a ex-sogra relacionado a pornografia e ainda exposto algumas conversas com Kim, a internet pirou com um recado de Kris para o ex-marido de Kim.

“[Mensagem] da minha mãe – POR FAVOR. Peça para ele parar de mencionar meu nome. Tenho quase 67 anos e nem sempre estou bem e isso me estressa profundamente. Vocês não têm o direito de decidir onde minhas crianças pretas vão estudar. Elas não irão posar para a Playboy e fazer sex tapes. Diga aos seus amigos de [Hillary] Clinton para virem me pegar. Eu estou bem aqui”, disse.

Tudo começou porque a família das Kardashian matricularam as filhas do casal, North e Chicago, no colégio Sierra Canyon e não no Donda Academy, criado pelo próprio pai. Afe!