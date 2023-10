Kris Jenner fala sobre traição quando era casada com Robert Kardashian: “Maior arrependimento na vida”

A matriarca de uma das família mais influentes do mundo contou detalhes sobre o caso extraconjugal quando ainda era casada com Robert

Kris Jenner não escondeu o seu arrependimento diante da traição no sue casamento com Robert Kardashian. Em novo episódio de ‘The Kardashian’, ela revela que se arrependeu profundamente de ter traído o empresário e disse que era muito jovem e boba na época.

“Acho que ser muito jovem e boba é algo que influencia, porque você realmente não entende as consequências de suas ações”, justificou ela. Khloé Kardashian questionou as razões por trás da traição. “Acho que caí em uma situação em que pensei que a grama do vizinho era mais verde, e cometi um grande erro”, finalizou Kris.

Ela ainda frisou que se não tivesse acontecido a traição, ela não teria Kendall e Kylie. “Conversamos ao telefone o dia todo, ajudamos um ao outro”, disse ela ao contar que se tornaram amigos após o divórcio.