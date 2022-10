Kris Jenner conta que Kim pediu seus ossos para transformá-los em jóias

Episódio do reality ‘The Kardashians’ mostra a conversa em que Kris conta mais detalhes sobre o pedido inusitado da filha Kim

Perdeu a noção ou podemos esperar alguma ação de marketing aí? Kim Kardashian pediu os ossos da mãe, Kris Jenner, para fazer jóias. Isso mesmo que vocês leram! A empresária pediu para o médico da mãe salvar os seus ossos para fazer objetos de luxo com eles. Ave Maria!

“Kim pediu ao médico para salvar meus ossos para ela, para que ela pudesse fazer jóias com eles”, disse a matriarca da família Kardashian. “Isso é esquisito”, respondeu Kylie em seguida. Pouco depois, uma das filhas de Kris, Khloé, lembrou de quando a mãe teve a ideia de fazer colares para as filhas, com a suas cinzas, após sua morte.

Fico cada hora mais chocada com essa família, meu Deus! Ah, Khloé ainda disse que caso fique em coma quer que suas unhas sejam feitas toda semana. “Isso está no meu testamento […] Porque as pessoas vão me visitar”, disse.