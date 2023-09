Kombi é atingida no para-brisa por barra de ferro na estrada : “Só vimos o vulto”

O casal Bruna Gomes Mota e Jamisson Mota Carvalho tiveram sua kombi atingida por um a barra de ferro na BR-010, em Palmas. Ninguém se feriu.

Gente, qual a probabilidade de um objeto parado na estrada ser impulsionado direto para o para-brisa do seu veículo? Falando isso, parece até uma cena da franquia de filmes ‘Premonição, né? Só que isso aconteceu em Palmas.

Uma barra de ferro foi arremessada na estrada e quase atravessou o vidro da Kombi em que estava Bruna Gomes Mota e Jamisson Mota Carvalho. Ainda bem que eles não se feriram, já que mesmo furando, o vidro aguentou o tranco. Mas o susto não dá para esquecer. O acidente aconteceu na terça-feira (22), no trecho da BR-010, sentido centro de Palmas.

Através de seu perfil nas redes sociais, o casal publicou um vídeo gravado logo depois do ferro atingir o para-brisa da Kombi.

“A gente não sabe de onde veio o ferro, de que carro caiu. Tentamos conversar com os motoristas de alguns carros que estavam na nossa frente e conseguimos falar com um caminhoneiro e um cara em uma caminhonete, mas disseram que não era deles [o ferro]” disse Bruna.

Eles acreditam que algum veículo passou por cima do objeto e o impulsionou bem em direção ao para-brisa da Kombi do casal. “Isso arremessou o ferro no nosso vidro. Mas da onde veio esse ferro a gente não conseguiu descobrir. A gente só viu o vulto de algo vindo em nossa direção e batendo com muita força no vidro”.



Depois do susto, Bruna comemorou que eles não se feriram. Para que não tivessem maiores problemas, o buraco no para-brisa já foi resolvido, mas gerou um prejuízo de cerca e R$ 1 mil, que o casal não vai conseguir nenhum ressarcimento. Mesmo assim eles garantem que não temem a vida nas estradas.

“Poderia ser fatal, mas graças a Deus não foi. Esse medo a gente não tem porque a gente sabe que independente do lugar, as coisas podem acontecer. Agora estamos prontos para a próxima temporada que é sair do Tocantins e ir até o Alasca”, contou ressaltando os planos futuros para eles e a Kombi.

O vídeo completo aqui abaixo: