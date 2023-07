Kleber Bambam detona irmã de Neymar: “Se falam dela, é porque ela é a irmã de Neymar, eu não vi nenhum talento nela”

O influenciador afirmou que Rafaella Santos o ignorou ao lhe encontrar em um jantar recentemente.

Gente, vocês sabem que o influenciador e ex-BBB Kleber Bambam, não tem medo do cancelamento e muito menos poupa as suas palavras para não ser cancelado, sempre deixando claro que quer ou não falar, se gosta ou não de alguém, e por aí vai.

Pois bem, diante disso, durante a sua entrevista ao podcast Papagaio Falante, que é apresentado pelos comunicadores Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Bambam revelou que foi ignorado pela influenciadora Rafaella Santos, que é mais conhecida por ser a irmã do Neymar.

“Ela nem me cumprimentou direito. E ela me conhece. Ela entrou, cumprimentou o Sérgio e falou um ‘oi’ bem sem vontade para mim. Não achei legal a atitude dela”, iniciou o ex-BBB, que logo em seguida começou a questionar a profissão de Rafaella afirmando que seu nome só é reconhecido graças a fama de seu irmão.

“Se falam dela, é porque ela é a irmã de Neymar. Quem é ela? Ela é apresentadora? Não! É cantora? Não! É atriz? É influenciadora? Não!O que você é? Tem que perguntar para ela, para me dar um ‘oi’ daquele jeito. Tem que ser simpática”, continuou o influenciador.

Por fim, Bambam afirma que, ao contrário da irmã, o pai do jogador brasileiro é extremamente simpático e sugere que Rafaella aprenda com ele, como tratar as pessoas e reafirma que ela só tem nome graças ao seu irmão, pois ela não possui nenhum talento.

“O pai dela é super simpático e gente boa. Ele deveria falar para ela ser mais simpática com as pessoas. Apesar de ela ser uma pessoa pública hoje, não vi nenhum talento nela. Não é cantora, não apresenta podcast, não é atriz. Então, quando ela sai de casa tem que dar ‘oi’ para todo mundo, porque ela tem uma marca nas costas dela, que é o irmão dela, que puxa o nome dela para cima. Não gostei do que ela fez. O quê que ela é? Nada! Só a irmã de Neymar!”, finalizou o ex-BBB.