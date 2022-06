Klara Castanho está na segunda temporada de ‘Bom dia, Verônica’

Atriz dará vida a uma personagem estuprada pelo pai

Eita minha gente, depois de todo bafafá marcado por muita tristeza venho com uma notícia boa sobre Klara Castanho. A atriz dará vida a ngela na série ‘Bom Bia, Verônica’, a personagem sofre estupro pelo próprio pai, que ficará por conta e Reynaldo Gianecchini.

O ator será um líder religioso acima de qualquer suspeita da polícia e dos familiares. Vale lembrar e ressaltar que a atriz não gravou nenhuma cena de estupro explícito e tudo fica subentendido no decorrer da trama.

A Netflix está dando o apoio necessário para a atriz depois de tudo que veio à tona no último final de semana, tomando ainda mais cuidado com as edições das cenas que envolvem a personagem.

Essa é uma das séries de tirar o fôlego e assisti a primeira temporada em uma semana, de tão frisante que é. Estou ansiosa para ver o desenrolar da segunda temporada e em como Verônica vai lidar com desafios ainda maiores.