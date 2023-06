Kim Kardashian diz que prefere sexo de reconciliação

A empresária contou tudo à Hailey Bieber e ainda falou de um crush famoso, em entrevista ao “Who’s in my Bathroom”

Por essa ninguém esperava. Kim Kardashian soltou a língua e contou detalhes sobre sua vida amorosa e sexual. A empresária esteve no programa de entrevistas de Hailey Bieber e não deixou de falar que prefere sexo de reconciliação, revelando ainda que tem crush em um famoso.

“O que é melhor: sexo com raiva ou sex de reconciliação?”, perguntou a esposa de Justin. “Reconciliação. “Não é o melhor? Porque é, tipo, vocês sentiram falta um do outro e estão apaixonados e estão, sabe, fazendo as pazes”, disse Kim.

“Eu quase quero tomar uma bebida porque meio que quero que esse crush se torne realidade. Vou pela privacidade nos dias de hoje”, brincou.