Kim Kardashian desabafa sobre campanha da Balenciaga: “Fiquei abalada com as imagens perturbadoras”

Empresária agradeceu a remoção das campanhas e o pedido de desculpas da grife de luxo

Se tem uma coisa que deu o que falar nos últimos dias foi a campanha de Balenciaga acusada de sexualização infantil. Claro que as principais envolvidas com a marca não poderiam deixar de dar voz ao caso e se pronunciarem publicamente. Kim Kardashian foi uma das empresárias que soltou o verbo e disse ter ficado com as imagens perturbadoras na cabeça.

“Como mãe de quatro filhos, fiquei abalada com as imagens perturbadoras. A segurança das crianças deve ser guardada com a maior consideração e qualquer tentativa de normalizar o abuso infantil de qualquer tipo não deve ter lugar em nossa sociedade, ponto final. Agradeço a remoção das campanhas e desculpas de Balenciaga. Acredito que eles entenderam a gravidade do problema e tomarão as providências necessárias para que isso nunca mais aconteça”, disse a socialite.

Na publicação sobre a grife ela ainda conta que está reavaliando a relação sobre o seu futuro na marca, deixando levar e conta se eles se responsabilizarão por algo que “nunca deveria ter acontecido”. Além disso, a musa espera que eles tomem alguma medida em relação a proteção das crianças.