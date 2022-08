Khloé Kardashian critica postura de Kim: “Ninguém simpatiza com você”

Segunda temporada do reality ‘The Kardashians’ promete balançar o clã

Tô passada, Kim Kardashian já não tem uma fama muito boa em relação a sua postura com as coisas que cercam a família, mas não sabíamos que Khloé estava disposta a jogar a verdade aos 4 ventos. Aloca! No trailer da segunda temporada do reality, The Kardashians, a morena aparece sendo julgada por uma entrevista.

“Você viu toda a reação na entrevista da Variety?”, perguntou Kim Kardashian. “Ninguém simpatiza com você”, respondeu Khloé. Na entrevista, a morena disse que tinha o melhor conselho para as mulheres: “Levante a bunda e trabalhe”. Como podemos imaginar, a fala não foi bem vista pelo público, logo, a milionária foi alvo da internet.

Os novos episódios chegam a partir do dia 22 de setembro e parece que mais uma vez o entretenimento dos EUA vai ter muito assunto para meter a língua.