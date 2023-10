Key Alvez rebate notícia diante de compra de casa: “Estou pagando”

A ex-BBB e produtora de conteúdo adulto rebateu a notícia de que sua casa pudesse ser alugada na região de Alphaville

Key Alves se pronunciou após notícia de Léo Dias explodir aos 4 ventos, de que a compra de sua casa é falsa e que na verdade ela mora de aluguel. A influenciadora rebateu a acusação diante do imóvel em Alphaville, mas em momento algum negou que o imóvel pudesse ser alugado.

Ao ver a repercussão da notícia, Key escreveu um comentário nas redes sociais e alfinetou o colunista. “A casa alugada ou comprada é minha pelo momento que estou pagando. Nenhum momento falei que comprei em lugar nenhum. Agora o seu jornalismo invasivo seu de ficar pressionando e mandando mensagem pro meu eletricista, acha certo? A sua casa que deveria cair. Péssimo. Gostava de você, mas depois disso, uó!”, escreveu ela em resposta para o jornalista.

De acordo com Léo o valor do alugue do ijmpovel é de aluguel da mansão de Key Alves custa entre R$ 50 mil a R$ 70 mil por mês. “Vou morar por muito tempo lá sim e se caso eu continuar morando no Brasil talvez compraria, mas não neste momento até porque vou jogar fora do país e não tenho algo fixo. Vou sempre morar onde eu quiser”, afirmou ela.