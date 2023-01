Key Alves revela ter medo de Michael Jackson: “É cagaço”

Sister revelou em conversa com os brothers que sonha com o astro da música pop que faleceu em 2009

Eu disse para vocês que Key Alves trata o BBB como um livro onde ela escreve sua história sem eira nem beira. A musa revelou que tem medo do Michael Jackson que chegou a sonhar com o astro da música pop algumas vezes. Em conversa com os brothers, ela ainda contou que já o viu em uma van no interior do estado de São Paulo.

“O que eu sonhei já com esse Michael Jackson me chamando… é cagaço, tenho muito medo dele. Nem consigo ver essas músicas no Tik Tok. Eu já passo”, disse ela.

Key ainda relembrou de um momento que “o viu” em uma van. “Eu posso estar muito louca, mas eu tenho tanto medo dele que já o vi numa van lá em Bauru. Ele estava dentro de uma van preta”, relembrou a atleta.