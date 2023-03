Key Alves descobre e seu avô faleceu e desabafa: “NADA me abala mais que isso”

O avô da ex-BBB e jogadora de vôlei, faleceu enquanto Key ainda estava confinada e a mesma não foi noticiada.

É amores, o confinamento da repescagem já acabou e enquanto o sonho de conquistar o primeiro lugar do BBB continua para a Larissa e para o Fred, o restante dos ex-participantes tiveram que voltar a vida real. Porém, infelizmente, acredito que nenhum deles teve um choque tão grande quanto o de Key.

A gata, que estava confinada, por decisão da família, não foi avisada sobre a morte de seu avô, mas essa omissão não duraria para sempre. De volta a vida real, a jogadora de volêi foi noticiada sobre a morte do ente querido e usou o seu instagram para desabafar.

“Eu não sei dizer o que sinto nesse momento. Ânsia. Angústia. Tristeza. Dor. Tudo! Saber que ele se foi comigo lá dentro confinada me mata! Mas me conforta também porque era o sonho dele me ver lá dentro e tenho certeza que ele se foi orgulhoso e em paz!”, iniciou a atleta.

Logo em seguida, Key conta que antes de ser mandada para o seu “intercâmbio” no méxico ela conseguiu se despedir do avô e relembra momentos que lhe marcaram ao lado dele.

“Antes do México tive a oportunidade de ir me despedir dele. Até nisso Deus é maravilhoso, e ele estava tão feliz por ver eu (sic) mudando a vida da nossa família. Me desculpa, vô, por não ter dado tempo de fazer a piscina que o senhor sonhava , de não ter te levado pra andar de avião e só eu sei a emoção que foi a primeira vez que te levei pra ver a praia… Juro que dor!”, desabafou.

Por fim, a atleta garantiu que neste momento nada conseguirá lhe abalar mais do que a morte do avô e afirma que irá visitar o seu túmulo levando flores.

“NADA que está acontecendo hoje na minha vida é por acaso e NADA que está acontecendo hoje me abala mais que isso! Minha família meu TUDO! Eu estou chegando, vô, pra te visitar com flores”, finalizou a ex-BBB.