Key Alves conta que já ficou com o piloto de F1, Lando Norris: “Foi só na mímica”

Jogadora de vôlei tem divertido os brothers com suas histórias pra lá de quentes

Key Ales tem entregado um jogo bem limpo com os brothers e com a audiência, a musa não deixa nada escapar e trata os assuntos mais pessoas às claras. Em conversa com os brothers ela contou que já ficou com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris e ainda revelou que ela não sabia nada de inglês e ele nada de português, ou seja, foi tudo na mímica.

“Eu já fiquei com uns carinhas internacionais. Fiquei com um piloto, o Lando Norris, que foi para a Fórmula 1 agora. Eu não sabia falar nada de inglês e ele nada de português”, disse.

Ricardo quis saber como foi a comunicação entre os dois. Foi só na mímica. Juro por Deus”, respondeu ela.

“Foi Fórmula 1 que teve lá em São Paulo. Todo ano tem e eu moro lá, daí eu sabia que ia ter e eu comecei a ver quem eram os pilotos que estariam lá. E aí eu vi o dele e ele me mandou um direct. Deve ter aparecido minhas fotos pra ele, não sei como e aí ele me mandou um direct em inglês. Fui responder em inglês lá pra ele, mas eu não sabia conversar e a gente conversou por mímica”, disse.