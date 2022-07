Kevinho sobre MTW MIAW: “Premiozinho armado. Tô fora”

Cantor contou que foi uma vez na premiação depois nunca mais voltou

Eita! O MTV MIAW deste ano tem dado o que falar, com convites mal entregues e indicados que nem estavam na cerimônia para assistir o que acontecia. Kevinho não se aguentou e colocou a boca no trombone nos stories do Instagram, referindo-se ao prêmio como “armado”.

“Artistas do nosso Brasil, não perdem tempo indo nesse premiozinho armado que passou ontem. Fui uma vez só e já saquei a dele pra nunca mais ir. Tô fora”, escreveu nos stories.

O cantor ainda escreve que não está tirando o mérito dos artistas que ganharam as indicações, porém a conta não fecha. Kevinho ainda conta que quando esteve presente no prêmio foi feito de otário e mesmo ganhando na categoria, saiu de lá sem nada nas mãos.

“O maior prêmio e o maior troféu que existe são vocês, os fãs, o resto é resto”, escreveu o cantor. Viiish!