Kerline revela sua torcida dentro do BBB 23: “Estou gostando do Gabriel Santana”

Ex-BBB ainda falou sobre a polêmica do primeiro eliminado do reality da Globo

Kerline deu a cara a tapa e disse não sentir vergonha por ter sido a primeira eliminada do BBB 23. Em entrevista para a Caras, ela ainda disse que sua torcida vai para Gabriel Santana e informou que existe uma curiosidade do público em saber mais sobre o primeiro eliminado da casa.

“A visibilidade de uma semana no Big Brother Brasil abre portas na carreira. Enxergo que existe uma curiosidade do público em saber mais sobre a personalidade que teve uma passagem relâmpago, mas por outro lado também você passa a receber uma enxurrada de piadas relacionados a sua saída, e o seu emocional tende a estar abalado, no meu caso estava abaladíssimo”, disse a influenciadora.

Ker revelou que usou o momento para se posicionar no mercado. “Mas o segredo é aproveitar esse momento e não deixar a peteca cair, encontrar o seu nicho, criar suas próprias estratégias e se jogar. Não é fácil, mas adianto que gratificante olhar pra trás e ver tudo que você conquistou mesmo sendo o primeiro eliminado”, informou.

Não demorou muito para ela declarar a sua torcida ao ator Gabriel. “Eu até comentei no Twitter, que estou gostando do que estou vendo do Gabriel Santana. Sinto que ele vai render bastante no reality”, disse ela.