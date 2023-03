Kelly Key ou Shakira? Cantora brasileira diz que está sendo confundida com colombiana

Musa dos anos 2000 viajou para Dubai e disse que está sendo confundida com a cantora colombiana, Shakira

Nossa musa dos anos dois mil apareceu nas redes sociais em meio a uma viagem para Dubai, em comemoração ao seu aniversário de 40 anos, e disse que está sendo confundida com a Shakira fora do Brasil. Kelly Key saiu de viagem com o seu marido, Mico Freitas, mas precisou contar o episódio para seus seguidores.

“Uma coisa engraçada: eu estava andando e me chamaram de Shakira cinco vezes. E eu não estava entendendo por quê, pois nem pareço com ela. Aqui, quando eles acham uma mulher bonita, eles dizem Shakira”, disse.

Isso tudo tempos depois dela dizer que sofre por ser bonita demais. Aloca!