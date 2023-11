Kéfera vira alvo de críticas ao burlar dieta com pepino e gelatina zero (oi?)

A influenciadora voltou para a internet com seus vídeos famosos no YouTube e não deixou de lavar seu primeiro hate ao dar uma diquinha sobre alimentação

Antes de mais nada quero dizer que amo a Kéfera e que acompanho o seu canal do YouTube com minhas amigas do Leblon. A influenciadora chocou a web ao revelar que come pepino com gelatina zero para driblar a ansiedade e a compulsão alimentar. Ela ainda contou que tem seguido a dieta à risca, mas às vezes tenta enganar a compulsão e a vontade de comer doces.

“Tá com vontade de doce? Tá fazendo estratégia, igual eu, para a compulsão alimentar não atacar, para você ir lidando com ela? Tem um plano alimentar a ser seguido? Não estamos falando de ficar maluca aqui em, estamos falando de ajudar a nossa cabeça”, disse.

O perfil da influenciadora foi atacado de várias formas após a postagem. “A Kéfera fazendo um desserviço gigantesco nos stories, incentivando as pessoas a comerem pepino com gelatina diet quando tiverem vontade de doce e como estratégia pra tratar compulsão. Triste demais (porém zero surpresas) uma pessoa com tanta influência fazer isso”, disse uma internauta.