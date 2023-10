Kéfera pede desculpas por sua postura polêmica no Encontro

Influenciadora relembra do dia em que classificou a atitude de um convidado como ‘mansplaining’ durante sua participação no programa Encontro.

Meus amores, tenho certeza que vocês se lembram daquela participação bastante polêmica da influenciadora Kéfera Buchmann no programa Encontro em 2018? Nessa época, o programa era apresentado pela Fátima Bernardes, e em um determinado momento do programa matinal envolvendo a convidada e um rapaz da plateia deu o que falar, após Kéfera acusá-lo de praticar “mansplaining”. O termo é usado para quando um comentário ou explicação é feito a uma mulher de uma maneira arrogante.

Cinco anos depois do ocorrido, a atriz resolveu relembrar o momento em seu canal do YouTube,“5incominutos”. No vídeo intitulado de “Passei vergonha em rede nacional”, o desabafo da artista vem acompanhado de um pedido de desculpas: ela assume que agiu errado ao ter disparado o termo a Walace, o homem presente no auditório.

“Aquilo não foi ‘mansplaining’. Foram apenas palavras confusas, e eu metendo um termo que existe, mas que não era para aquele momento”, explicou Kéfera.

Veja o vídeo completo abaixo: