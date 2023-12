Kéfera expõe Gkay: “Em nenhum momento na vida ela me chamou de amiga”

A influenciadora contou que quando foi convidada para a Farofa da Gkay o momento era outro e ela tinha outro comportamento diante da festa da influenciadora

Kéfera deu o que falar diante da festa mais bombada do ano, a Farofa da Gkay. A youtuber insinuou que a influenciadora falava mal dela pelas costas e que nunca foi tratada como amiga da influenciadora. Kéfera ainda diz que a amizade das duas veio diante da internet e que é improvável que uma amizade verdadeira possa ter nascido daí.

“Tem gente mandando mensagem perguntando: ‘Ah, mas você não é amiga da Gkay?’. Gente, honestamente, não. A gente se conhece da internet, quando eu tentei amigar de verdade com ela, a postura que ela tinha com as pessoas era outra, o tratamento dela com as pessoas era outro. Então assim, uma amizade verdadeira dali não saiu”, confessou Kéfera.

Em seguida, a famosa ainda insinuou que Gkay falava mal dela pelas costas. “Quando eu tava no grupo da Farofa [da Gkay], e tinha um monte de mensagens, notificações, eu falei: ‘Gente, eu não vou nisso, então eu vou sair desse grupo. Tá só me atrapalhando’. Ai eu saí do grupo e ela mandou uma mensagem: ‘Amiga, você não vai?’. Honestamente, eu nem respondi, porque assim, em nenhum momento na vida ela me chamou de amiga. Inclusive, bom… as pessoas falam mal da gente pelas nossas costas”, revelou a youtuber, que ainda criticou a postura da influencer. “Ai, agora que o negócio [evento da Gkay] não está mais no hype, você vem me chamar de amiga? Eu acho um pouco estranho esse tipo de atitude”.