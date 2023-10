Kayky Brito marca encontro com Bruno de Luca, após acidente

De acordo com a fonte, ao contrário do que vem circulando por aí, a amizade entre os atores segue firme e forte.

Minha gente, um dos assuntos mais comentados no último mês foi o atropelamento que quase matou o ator Kayky Brito. Apesar de, felizmente, já ter ganho alta hospitalar, muitos burburinhos ainda estão rondando o caso, principalmente pela reação de seu amigo, o ator Bruno de Luca, que estava com Kayky na hora do acidente.

Diante da sua reação, diversas suposições surgiram de que, após o acidente, a amizade de longa data entre Bruno e Kayky havia se rompido, porém, de acordo com a colunista Mariana Morais, isso não aconteceu.

Segundo as informações que ela conseguiu de uma fonte próxima aos atores, recentemente, Kayky mandou mensagens para Bruno marcando um encontro, que deve acontecer em breve e ressaltando o seu amor pelo amigo.

“Kayky enviou áudios, reforçou o amor que tem pelo seu amigo de tantos anos. Ele convidou o Bruno para um encontro em uma das sessões de fisioterapia para conversarem. Estão se falando para acontecer [o encontro] nos próximos dias”, revelou a fonte de Mariana Morais.