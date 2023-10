Kayky Brito ainda não está pronto para reencontrar Bruno De Luca

De acordo com Valmir Moratelli, o ator sentiu um estranhamento ao descobrir o que aconteceu na noite do acidente que ocorreu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Todos nós ficamos sem entender o comportamento de Bruno de Lucca diante do acidente que quase tirou a vida de Kayky Brito. Acontece que nem o ator entendeu muito bem o que aconteceu e isso poderia explicar o motivo dele não ter encontrado o ator até o momento. De acordo com Valmir Moratelli, da revista Veja, Kayky sentiu uma estranhamentos após descobrir o que ocorreu após o atropelamento. O reencontro com o amigo não é sua prioridade e ele tem o apoio da família para não lidar com essas questões menos importantes agora. O apresentador teria mandado mensagens para a família do amigo, mas só será recebido quando o ator estiver pronto. Vale ressaltar que após o atropelamento Bruno foi embora do local e deixou Kayky recebendo os cuidados dos bombeiros acionados pelo motorista.