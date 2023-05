Katy Perry vira meme após ficar perdida e quase cair na coroação do Rei Charles 3

A cantora será a responsável por abrir o show de comemoração desse momento histórico, que acontecerá amanhã a partir das 16h (horário de Brasília).

Todos sabem que nesta manhã, finalmente, aconteceu a coroação oficial do Rei Charles 3º, como chefe de estado do Reino Unido, um momento realmente marcante para a história, que contou com uma apresentação da musa do POP norte-americana, Katy Perry, que nem se apresentou ainda, mas é claro que já entregou TUDO!

Katy Perry tribute Princess Diana 💜 pic.twitter.com/PXz6gwZjtW — mik 🍭 (@perryssaince1) May 6, 2023

A estrela, que se apresentará amanhã (07) no show de comemoração da coroação do rei, já conseguiu entregar muito entretenimento para o público, principalmente para nós, brasileiros, que somos considerados os reis dos memes.

Isso porque, durante a cerimônia de coroação, a cantora foi flagrada por câmeras, não só sendo tietada por fãs, onde distribuiu diversas selfie, como também ficou completamente perdida ao procurar o seu lugar para assistir o momento histórico e foi flagrada quase caindo, ao deixar a Abadia de Westminster. E é claro que tudo isso ganhou uma repercussão daquelas no Twitter.

Katy Perry is the main event during the #Coronation. pic.twitter.com/wPgE2UI07c — Katy Perry Today (@todaykatyp) May 6, 2023

REALEZA: Katy Perry perdida na coroação do Rei Charles III.pic.twitter.com/HvLzpK9jAI May 6, 2023