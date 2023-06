Karoline Lima fala sobre Éder Militão e nova namorada: “Paz”

A influenciadora contou que está em Madrid a trabalho e não deixou de falar sobre o novo affair do pai de sua filha, Cecília

Vocês pensaram que Karoline Lima não iria falar nada sobre Éder Militão e sua nova namorada? Se enganaram! A influenciadora usou suas redes sociais para contar que está em Madri a trabalho e já aproveitou o ensejo para falar sobre o affair do pai de Cecília.

Sem citar nomes, ela diz que está feliz que “as pessoas estão seguindo a vida”. Karoline ainda disse que agora está priorizando a paz da filha.

“Estou vendo meu nome aí nos posts de fofoca. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, que eu estou muito leve, que eu estou trabalhando, vivendo a minha vida, que atingi um patamar muito legal de reconhecimento, porque vim para Madrid a trabalho”, disse ela.

Karoline ainda nega envolvimento com qualquer pessoa que seja. “Só queria deixar claro que não existe nenhum tipo de interesse amoroso com ninguém, nenhum tipo de envolvimento amoroso com ninguém”, finalizou.