Karol Conká revelou que o seu cancelamento afetou os estudos do seu filho

Jorge, filho da mamacita, teve seus estudos afetados por causa do bullying na escola diante dos comentários sobre a participação da cantora no BBB

Todos nós sabemos que Karol Conká sofreu um cancelamento super forte quando participou do BBB, acontece que em entrevista para o ‘MaterniDelas’, a cantora contou que o seu cancelamento afetou o seu filho na escola, pois ele sofria bullying. Karol chegou a dizer que ele falou aos estudos por causa de comentários.

“Ele ficou sem ir pro colégio, né…” contou a artista no quadro “MaterniDelas”, do canal “PodDelas”. “Quanto tempo?”, perguntou Tata Estanieck. “Ah, um ano”, revelou a artista. “Quando ele foi, fizeram umas piadinhas lá. Ele é muito calmo, ele nunca foi agressivo. Mas ele teve uma reação com o menino”, explicou.

“O menino chamou ele de ‘filho da mamacita’. Aí eu conversei com ele: ‘Mas você não é o filho da mamacita? Você tem vergonha de ser meu filho? Mas se você tiver, também pode falar. Porque eu tenho um pouquinho de vergonha de ser eu‘“, disse a rapper.