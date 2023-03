Karol Conká diz que casamento te irrita: “Nunca vou casar”

Em entrevista ao podcast de Tati Bernardi a cantora revelou que o padrão da vida de casada te irrita e que ela já experimentou

Em um ponto nós temos que concordar com a Mamacita, a vida de casada pode ser bem difícil e triste. Aloca! Em entrevista para Tati Bernardi, a musa contou que não pretende se casar, porque a vida de casada irrita ela, tendo ela já experimentado viver na companhia de alguém.

“Nunca vou casar. Nunca me imaginei vestida de branco. Não consigo me ver nessa situação. Tudo me irrita nesse padrão de casamento. Já morei com namorado, por isso sei que não quero”, disse Karol Conká.

Ela ainda disse que enjoa fácil das relações se não tiver criatividade e prefere ficar sozinha.