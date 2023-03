Karol Conká diz lidar com a depressão desde a infância: “Começou quando meu pai faleceu”

A cantora ainda faz uma crítica social, insinuando que a depressão é uma doença que só é permitida aos ricos.

Pessoal, primeiramente queria pedir que todos deixem o passado no passado. Após toda a polêmica envolvendo sua participação no BBB 21, a cantora Karol Conká revelou que havia entrado em depressão, o que muitos julgaram como vitimismo, porém, o que muitos não sabem é que a artista lida com a doença desde a infância.

Em entrevista à colunista Tati Bernardi, a cantora revelou que, a primeira vez que se deparou com a doença foi com a morte de seu pai, que aconteceu quando a mesma possuía apenas 14 anos.

“É desde criança. Eu acho que é porque convivi numa casa que tinha esse clima por causa do meu pai que era alcoólatra, então ele estava sempre desanimado. Eu comecei com isso aos 14 [anos] quando meu pai faleceu. Foi a primeira depressão, assim, o primeiro desânimo”, iniciou Karol.

Logo em seguida, a ex-BBB afirma que, apesar de não demonstrar tanto, devido ao seu temperamento intenso, sempre teve uma “afinidade com a tristeza”, porém, ela também revela que até o fim da sua participação no BBB a mesma não havia precisado tomar remédios de tarja preta.

“Nunca precisei tomar tarja preta [antes do reality], embora eu quisesse achar que essa era a solução”, revelou.

Por fim, a cantora fez uma crítica social daquelas, ao afirmar que, infelizmente, a depressão é uma doença que só é permitida aos ricos, já que, em geral, o pessoal que mora na periferia não tem acesso a terapia e não pode “ficar o dia inteiro olhando para cima”, insinuando que essa é a única coisa que uma pessoa depressiva tem forças para fazer.

“Mas tem aquela coisa, né, a galera que é da periferia, a depressão é uma coisa assim meio distante. Você fala ‘ah terapia’, o pobre não tem tempo de ficar o dia inteiro olhando para cima”, finalizou Conká.