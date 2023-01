Karol Conká conta que não se arrepende de ter participado do BBB e afirma: “Pretendo entrar com 50 anos”

A cantora conta que, após sua participação no reality, ela teve que passar por um tratamento e revela desejo de voltar a ser convidada para o programa.

Durante sua participação no programa “Altas Horas”, que apresentado pelo ilustre Serginho Groisman, a cantora e ex-BBB Karol Conká,que foi extremamente cancelada pelo público devido a sua polêmica participação na 21ªedição do BBB, relembrou sua participação no programa e revelou que precisou passar por um tratamento pós-reality.

“Teve que sair. Rolou uma sensação de “limpa, limpa, limpa tudo. Eu fiz a terapia que o Brasil me pediu”, brincou a Conká.

A cantora explica que tendo saído do BBB ela procurou a ajuda de profissionais e afirmou que ao se ver naquela situação ela mesma se cancelou, o que foi muito importante para que ela entendesse tudo o que estava acontecendo.

“Eu me tratei. Fui pegando todos os ensinamentos e foi muito interessante me ver naquela posição. Eu também me odiei, eu também acabei me cancelando. A pior rejeição que eu poderia sofrer era a minha comigo mesma. Então eu entendi todo esse processo”, explicou.

Além de contar que não se arrepende de ter participado do programa, Karol revela a vontade de ser novamente confinada na casa mais vigiada do mundo e questiona se o público gostaria deste retorno.

“Eu sou muito grata pela experiência. Não me arrependo de ter entrado no Big Brother. E também pretendo entrar com 50 anos. Vocês querem a ‘vovocita’?”, questionou a cantora.

Mesmo após todas as polêmicas e cancelamentos envolvendo o seu nome após sua participação no reality, a cantora afirma que não mudou sua essência e que continua debochada e com a autoestima elevada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu era vista como arrogante. Pra felicidade ou infelicidade de alguns, eu continuo com o meu deboche e com a minha autoestima elevada”, finalizou a ex-BBB.

Quando uma pessoa branca faz algo, até pior do que Karol fez num reality, é visto com naturalidade. É isso!@Karolconka no #AltasHoras pic.twitter.com/yE8r4lrfbE — Tiago Pereira (@tjpc33) January 15, 2023