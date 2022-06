Karina Bacchi revela que recebeu ofertas tentadoras de publicidade quando se converteu

Loira disse que as campanhas de lingerie e de biquíni tinham o cachê 5x mais caros

Karina Bacchi sempre vai dar o que falar, seja pela sua beleza estonteante ou pelas suas declarações, que como uma mulher cristã, dão o que falar. Desde que se converteu ela não deu muitos detalhes de sua vida passada, mas recentemente ela revelou que as propostas de publicidade que recebia eram 5x maiores que seu próprio cachê.

“Quando eu me converti, o que veio de campanha de lingerie, de biquíni… uma atrás da outra. Os cachês eram cinco vezes mais caros do que meu próprio cachê. Falei, uau, que proposta, hein, Satanás, aqui você não me engana, não… Sempre me achei uma menina boa, que não quer mal a ninguém e ajuda o próximo…”, disse.

Karina não deixa de lembrar que mesmo suas intenções sendo boas ela se vestia de uma forma que Deus não se agradava. “Quando me converti e busquei, falei: ‘Não sou tão boa quanto achava que era’. Eu tinha boa intenção, porém meu modo de vestir não agrada a Deus, e eu achava que estava tudo bem”, contou a loira.