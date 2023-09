Karina Bacchi emite nota sobre disputa pela guarda do filho

Os advogados contaram que que o processo se desenrola em segredo de justiça e com documentos sigilosos

Todos nós sabemos que a vida de Karina Bacchi é complicada diante do processo da guarda do filho, Enrico Bacchi. Nesta quinta (14), a musa emitiu uma nota sobre a guarda do filho sobre o processo que corre em segredo de justiça.

“Esclarece minha cliente que o processo corre em segredo de justiça e com documentos sigilosos, envolvendo a intimidade e direitos de menor, que por toda sociedade devem ser preservados, nos termos da legislação brasileira”, diz o texto assinado pelo advogado da artista.

Karina não se pronunciará, mas alega que houve “distorção dos fatos”. “Nesta linha, Karina não realizará qualquer manifestação, lamentando apenas a distorção dos fatos e da realidade, as críticas à decisão judicial, dentro de uma narrativa especulativa, assim como o ‘vazamento’ seletivo e parcial de dados”. A nota foi publicada pela ‘Quem’.