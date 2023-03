Karen Jonz é vítima de comentários machistas e rebate: “Só porque você não gostou”

A atleta virou alvo após publicar um vídeo andando de skate com sutiã e com pelos nas axilas.

Gente, não creio que, em pleno 2023, absurdos como esses ainda existem. Após ser alvo de diversos comentários machistas, a tetracampeã mundial de skate Karen Jonz, finalmente, quebrou o silêncio e resolveu rebater uns dos comentários que vem recebendo em seu tiktok.

A atleta virou alvo desses comentários após publicar um vídeo andando de skate, sem sutiã e com pelos nas axilas. Dentre as críticas, a atleta foi zoada por ser uma mulher com pelos e recebeu pedidos de que a sua “seta” fosse desligada, se referindo ao mamilo da gata.

Sem paciência, Karen utilizou a rede para rebater alguns desses comentários estúpidos, de forma bem irônica.

“Calma! Vou ali tirar minha ‘teta’ fora só porque você não gostou”, rebateu em uma situação.