Kanye West retorna para o Instagram e revela que perdeu R$10 bilhões

Ex-marido de Kim Kardashian se envolveu em diversas polêmicas e perdeu acordos milionários

Parece que eu já sentia que tudo isso iria acontecer na vida de Kanye West e tudo isso começou com a participação do rapper nos podcast e vocês sabem: quem fala demais, dá bom dia à cavalo. O ex-marido de Kim Kardashian soltou diversos comentários preconceituosos e diversas marcas cancelaram a parceria com o rapper, como Adidas e Balenciaga, fazendo perder aproximadamente R$10 bilhões.

Para piorar, o empresário tinha sido banido do Instagram do Twitter, mas conseguiu recuperar a sua conta e já chegou com um “discurso de amor”. “Ari Emmanuel. Perdi 2 bilhões de dólares em um dia. E ainda estou vivo. Este é um discurso de amor. Ainda amo você. Deus ainda ama você. O dinheiro não é quem eu sou. As pessoas são quem eu sou”, escreveu ele.

Para quem não sabe, Ari Emanuel é o CEO da Endeavor, uma das empresas mais influentes em Hollywood, que puxou um pedido de coió para o rapper nos últimos dias.