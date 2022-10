Kanye West diz que George Floyd não morreu asfixiado

Em entrevista para o podcast Drink Champs, o rapper disse que a morte de Floyd foi causada por fentanil

O ex-marido de Kim Kardashian faz de tudo para aparecer de uma forma surreal, afinal, direto e reto ele passa aqui pela coluna deixando rastros sinistros. A nova do rapper foi dizer que George Floyd não morreu asfixiado e que foi vítima de fentanil, um medicamento controlado utilizado para a anestesia. George morreu em 2020, vítima de violência policial nos Estados Unidos.

“Eu assisti ao documentário de George Floyd que Candace Owens lançou. Uma das coisas que seus dois colegas de quarto disseram foi que eles queriam um cara alto como eu, e no dia em que ele morreu, ele fez uma oração por oito minutos. Eles [colegas de quarto] injetaram fentanil nele. Se você olhar, o joelho do cara [policial] nem estava no pescoço dele assim”, disse.

Vale lembrar que uma pequena quantia de fentanil foi encontrada no corpo de Floyd, mas nada que explicasse a sua morte pelo medicamento. Kanye ainda compara a morte do rapaz com a morte do estilista Virgil Abloh. “Essa empresa branca Louis Vuitton agora está fazendo estátuas dele como mártir, e não sabemos exatamente do que [ele morreu]. Eles disseram que era câncer”, disparou.