Kanye West compara sua separação com a morte da Rainha Elizabeth II

Rapper comparou o acontecimento histórico em Londres com o seu divórcio com Kim Kardashian

Meu Deus, faz um tempo que vemos Kanye West perdendo a noção do que são as redes sociais, afinal não é a primeira vez que vejo ele fazendo coisas absurdas. A última do cantor foi comparar o seu divórcio com Kim Kardashian ao falecimento da Rainha Elizabeth II. Oi?

“Londres, eu sei como vocês se sentem… Eu também perdi minha rainha”, escreveu o ex-marido de Kim nos stories do Instagram.

Sabíamos que ele estava sofrendo com a perda de Kim, mas a ponto de uma comparação esdrúxula não.