Kanye West acusa Kardashian em discussão com Khloé: “Mentirosas”

Ex-marido de Kim gerou polêmica envolvendo uma camiseta escrita “White Lives Matter”

Kanye West não deixa de gerar polêmica quando o assunto é fofoca da boa. Minhas manas estão muito bem alimentadas, porque o ex-marido de Kim Kardashian gerou a maior repercussão em relação a criação de sua filha, Chicago, com a empresária. A história teria começado com a problematização de uma camiseta escrita: “White Lives Matter”.

“Eu fui a público esperançoso por apoio naquela época”, disse o artista em relação a quando impediram ele de ver sua própria filha na festa de aniversário da pequena. Kanye ainda questiona onde estava Gigi Hadid quando a Kardashian fez isso.

Khloé rebateu o ex-cunhado, pedindo para que ele parasse de tentar derrubar a ex-esposa. “Eu venho de um lugar de amor e estou feliz em continuar essa conversa em particular, se você desejar”, finalizou.

“Vocês estão mentindo e são mentirosas. Vocês, basicamente, sequestraram Chicago no aniversário dela para que ela se lembrasse que o pai não estava lá […] É assim que jogam com pais negros, também fizeram uma festa antes do aniversário de Psalms, quando eu estava voltando do Japão para estar lá no seu aniversário”, respondeu.