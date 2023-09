Kally Foncesa, do podcast “Kally a Boca” é confirmada em A Fazenda.

A mais nova peoa é a vocalista da banda Cavaleiros do Forró que ficou mais conhecida pelo reality Se Sobreviver, Case, do Canal Multishow.

nova peoa confirmada no reality real é a influenciadora Kally Fonseca que ficou super conhecida quando participou do reality que testa o relacionamento de casais em situações de sobrevivência em 2023.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, ela tem 30 anos e começou a cantar com apenas nove. Aos 11 anos, já tinha gravado seu primeiro DVD. Ela fez parte das bandas Forró Safado e Santropê e, atualmente, é vocalista do grupo Cavaleiros do Forró. Na pandemia teve que se reinventar e lancar um programa chamado “Kally a Boca” no qual fazia entrevistas com artistas famosos.