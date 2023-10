Justin Timberlake tem medo que a verdade de Britney Spears diante ao aborto possa afetar seu retorno aos palcos

Um fonte próxima ao cantor confirmou ao The Sun US que ele está com medo que o relacionamento abusivo dos dois no passado possa afetar sua carreira profissional na música

O que? Faz o que quer e ouve o que não quer, não é mesmo Justin Timberlake? Britney Spears contou detalhes sobre o seu relacionamento com o centro, principalmente, o fato de ter abortado o filho que os dois iriam ter no passado quando viverem um relacionamento conturbado. Tudo isso faz parte do seu novo livro sobre sua vida. O que a gente não sabia é que Timberlake está com medo que isso possa te afetar de forma negativa.

“Durante meses o plano foi todo de vibrações positivas em torno do plano de Justin voltar com algumas grandes músicas de hip hop. Mas agora [a dúvida] é o que ele dirá sobre Britney e como ele lidará com isso, tanto na divulgação na mídia quanto com os fãs […] O maior medo é se algo disso impactará suas vendas”, disse uma fonte ao jornal The Sun US.

“Ninguém tem certeza de como Justin sairá dessa situação no momento. A poeira precisa baixar nas manchetes e no choque das palavras de Britney […] Certamente sair e entregar novos sucessos nas paradas e shows matadores irá percorrer um longo caminho para fazer o público esquecer essas controvérsias”, completou.