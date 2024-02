Justin Timberlake considera entrevista para falar sobre Britney Spears

Todos nós sabemos que o livro biográfico de Britney Spears deu que falar quando foi lançado, mas o que a gente não sabia era que Justin Timberlake iria querer dar uma entrevista para falar da cantora em rede nacional. Segundo o tabloide The Sun, via Daily Mail, o artista está considerando conceder uma entrevista para a apresentadora Oprah Winfrey para falar sobre o seu antigo relacionamento.

A vontade teria surgido logo após o lançamento da autobiografia de Britney Spears, lançada em outubro do ano passado. No livro, ela revelou que engravidou de Justin Timberlake enquanto eles ainda eram um casal, mas acabou abortando o bebê na época.

“Justin realmente não está feliz com como as coisas aconteceram. Ele queria que a sua nova música falasse por si mesma, mas isso claramente não aconteceu”, disse uma fonte próxima do artista ao veículo, que ainda citou uma recente troca de farpas entre ele e Spears.